Mersin'de Tır Yangını: Kabin Kül Oldu

Mersin'de seyir halindeki tırda yangın çıktı, kabin kısmı alev alev yanarak küle döndü.

Olay, Mezitli ilçesi sınırlarında Mersin-Erdemli arasında otoyalda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otoyoldan seyir halinde olan bir tırdan dumanlar gelmeye başladı. Sürücünün aracı sağ şeride çekip inmesinin hemen ardından kabini alevler sardı. İtfaiye ekiplerine haber verilirken, diğer sürücülerden temin edilen yangın tüpüyle alevlere müdahale edildi ancak alevler söndürülemedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak tırın kabini kullanılamaz hale geldi. - MERSİN