Mersin'de Tır Sürücüsü 16 Yaşındaki Çocuğun Ölümünden Tutuklandı

Mersin'de Tır Sürücüsü 16 Yaşındaki Çocuğun Ölümünden Tutuklandı
Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 16 yaşındaki Emir Kılınç'ın ölümüne neden olan tır sürücüsü U.F., ilk duruşmada tutuklandı. Olayın detayları ve güvenlik kamerası görüntüleri, durumu daha karmaşık hale getirirken, aile tarafından 'kasten yapılan bir cinayet' olarak nitelendirildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olmaktan 3 ay ev hapsi alan tır sürücüsü, ilk duruşmada tutuklandı.

Olay, 8 Ağustos tarihinde merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki bir tamir atölyesi önünde yaşandı. İddiaya göre, tıra bakım yaptıran sürücü U.F. (23), para meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. Bu sırada parayı ödemeyerek tıra binen sürücü, bakım malzemelerini almak için aracın altına giren 16 yaşındaki Emir Kılınç'ı ezerek olay yerinden ayrıldı. Tırın üzerinden geçtiği çocuk, can havliyle kalkarak yardım istedikten sonra yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Kılınç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay anı kameralara yansıdı

Korkunç olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, tır sürücüsünü gözaltına aldı. 3 ay ev hapsi alan U.F., dün ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki duruşmada sanık U.F., "Emir'in tırın altında olduğunu görmedim. Ben olay yerinden ayrıldıktan sonra polisler tarafından aranmam olmasından dolayı teslim oldum. Benim kasti bir eylemim olmadı. Maktulün üzerinden geçtiğimi fark etmedim. Olay nedeniyle üzgünüm. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

U.F. 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Bu bir cinayettir"

Zanlının en ağır cezayı almasını isteyen anne Çiğdem Kılınç (40), olayın kaza olmadığını, kasıtlı yapıldığını öne sürdü. Anne Kılınç, "Öncelikle ben bir anneyim, Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Olay kaza değil, kasıtlı yapılmış bir şey. Bu bir cinayettir. Adalete güveniyoruz. Umarım en ağır cezayı hak eder. Yavrumu bilerek öldürdü. En ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa


Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
