Mersin'de tır-otomobil çarpışması: Öğrenci saniyelerle ölüm tehlikesi atlattı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir öğrencinin saniyelerle ölüm tehlikesi atlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan 3, şoka giren 1 olmak üzere 4 kişi hastaneye sevk edildi.

Kaza, ilçe merkezindeki Yaylayolu ışıklı kavşağında Mersin Antalya D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali B. idaresindeki 33 AHP 81 plakalı tır ile İbrahim K. yönetimindeki 33 SZ 645 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle tır refüje çıktı. O sırada yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kız öğrenci saniyeler içinde attığı bir adımla ölümden kurtuldu. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada yaralanan 3 kişi ile şoka giren kız öğrenci bölgeye sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası araçlar çekilerek yol trafiğe açıldı. - MERSİN