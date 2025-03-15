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Mersin'de Tır Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de Tır Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki otoyol kaçış rampasında meydana gelen kazada tır sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Otoyol Damlama bölgesi kaçış rampasında yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Damlama bölgesinde Tarsus istikametinde seyir halinde olan Mehmet Ali Mimtaş'ın kullandığı tır, bilinmeyen bir nedenle 4. kaçış rampasına girdi. Tır, rampa içerisinde kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Kaza esnasında ağır hasar gören kupada sıkışan sürücü Mehmet Ali Mimtaş ve yanında yolcu olarak bulunan Ramazan Mimtaş olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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