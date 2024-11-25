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Mersin'de Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

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Mersin-Karaman il sınırlarında yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi, jandarma ve orman müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin'de tipi nedeniyle mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

MERSİN - Mersin- Karaman il sınırlarında bulunan Boynuinceli yaylasında kar ve tipi nedeniyle araçları yolda mahsur kalan 4 kişi, jandarma ve orman bölge müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle akşam saatlerinde Mersin-Karaman il sınırlarında bulunan Boynuinceli yaylasında mahsur kalan vatandaşların imdadına Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünde görevli ekipler yetişti. Tipi nedeniyle yolda kalan bir ailenin yakınlarının yardım istemesi üzerine Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 greyder ve 2 hizmet aracı Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş'ın koordinesinde yola çıktı.

Yolda mahsur kalan araçlara ulaşan jandarma ve orman bölge müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi kurtardı.

Mersin'de Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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