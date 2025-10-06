Haberler

Mersin'de Ticari Takside Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin 127 Hap Ele Geçirildi

Mersin'de Ticari Takside Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin 127 Hap Ele Geçirildi
Mersin'in Anamur ilçesinde narkotik polisi, bir ticari takside yaptığı aramada 4 bin 127 adet sentetik ecza hapı buldu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir ticari takside arama yapan narkotik polisi 4 bin 127 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi, bir şüpheliyi de yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Anamur Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli S.K.'nin içerisinde olduğu ticari taksi belirlendi. Durdurulup arama yapılan araçta S.K.'ye ait 4 bin 127 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınacak olan şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

