Mersin'de Ticari Araç Dereye Uçtu: Sürücü Yaralandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde dereye uçan ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, N.K. idaresindeki 33 ZC 749 plakalı hafif ticari araç, D-400 kara yolunda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Denizciler Mahallesi'nde Sarısu deresine uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Dereye düşen aracın yaralanan sürücüsü N.K., bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN