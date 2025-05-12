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Mersin'de Ters Şeritte Giden Sürücüye 10 Bin TL Cezai İşlem

Mersin'de Ters Şeritte Giden Sürücüye 10 Bin TL Cezai İşlem
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Mersin'de jandarma, ters şeritte seyreden sürücü M.A.'yı yakaladı. Sürücüye 10 bin 260 TL ceza kesilirken, ehliyetine el konularak sağlık durumunun kontrolü için sağlık müdürlüğüne sevk edildi.

Mersin'de jandarma ekipleri bir sürücüyü, ters şeritten giderek trafiği tehlikeye düşürmesi nedeniyle yakaladı. 3 ayrı maddeden 10 bin 260 TL cezai işlem uygulanan şahsın ehliyetine el konularak sağlık durumunun sürücülüğe engel teşkil edip etmeyeceğinin belirlenmesi için sağlık müdürlüğüne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Erdemli yayla yolunda Çiriş Mahallesi sınırlarında bir otomobil ters şeritte seyretti. O anları ise bir kişi cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hem kendi hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan kişinin M.A. olduğunu belirledi. Jandarma Trafik Timleri tarafından yakalanan sürücü M.A. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak', 'Ters Şeritte Araç Kullanmak','Diğer Kural ve Yasaklara uymama' maddelerinden 10 bin 260 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine geçici olarak el konularak sağlık durumunun sürücülüğe engel teşkil edip etmediğinin tespiti amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edildiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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