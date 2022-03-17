Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 7 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 7 gözaltı Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 7 gözaltı

MERSİN - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Silifke ve Tarsus ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Nevruz öncesi yasadışı gösteri ve eylem yapabileceği değerlendirilen, bir dönem örgütün kırsal kadrosunda silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da ele konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 7 gözaltı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 7 gözaltı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title