Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı

Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Kara harekatı başladı
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Savaşın göbeğindeki başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi olan paylaşım
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil

Mersin'de Tefecilik Operasyonu: 70 Milyon TL Haksız Kazanç Sağlayan İki Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Tefecilik Operasyonu: 70 Milyon TL Haksız Kazanç Sağlayan İki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de tefecilik yaparak 70 milyon TL haksız kazanç elde eden ve zorla tahsilat yapmaya çalışan 2 kişi tutuklandı. Operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Mersin'de tefecilik yaparak 70 milyon TL haksız kazanç sağlayan ve zorla tahsilat yapmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tefecilik yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada maddi sıkıntı yaşayanlara yüksek faiz karşılığı borç para vererek, yüksek meblağlı senet imzalattıran 3 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 2'sinin ödeme güçlüğü çeken müştekilerin iş adreslerine giderek zorla tahsilat yapmaya çalıştıkları tespit edildi. Polis Özel Harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Vatandaşlardan toplam 70 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 135 bin TL nakit para ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var

Türkiye risk altında! Kosmos 482 dev bir ateş topu olarak düşüşe geçti
Market ve restoranlara karekod zorunluluğu getirildi

Market ve restoranlara yeni zorunluluk getirildi
Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Erdoğan'dan yardım istedi

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bir istekte bulundu
2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı

2 kardeşi boğazlarını keserek öldüren cani binaya böyle girmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.