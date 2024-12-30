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Mersin'de Tefecilere Operasyon: 3 Tutuklama

Mersin'de Tefecilere Operasyon: 3 Tutuklama
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Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği tefecilik operasyonunda, 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 3 milyon TL'lik senet ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Mersin'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3 milyon TL'lik senet ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde 4 şüphelinin haksız kazanç elde etmek maksadıyla ihtiyaç sahibi şahıslara yüksek faiz karşılığında altın ve para vererek tehditle senet imzalattığını öğrendi. Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelileri yakalamak için belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 milyon 50 bin TL'lik 22 adet senet, 26 adet boş senet, 2 borç defteri, 1 tabanca ile bir miktar nakit para ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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