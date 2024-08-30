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Mersin'de Tatil Sitesinde Şahıs Otomobilin Üzerine Düşerek Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir tatil sitesinin 21'inci katından park halindeki otomobilin üzerine düşerek sunroof camından içeri giren şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir tatil sitesinin 21'inci katından park halindeki otomobilin üzerine düşerek sunroof camından içeri giren şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde bulunan bir tatil sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tatil sitesinde yaşayan 33 yaşındaki M.U. henüz bilinmeyen bir nedenle 21'inci kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilin sunroof kısmından içeri giren şahıs ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı M.U., itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. M.U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Erdemli 3-sayfa mersin Tatil Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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