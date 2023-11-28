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Mersin'de Tartıştığı Kadını Silah ve Makasla Yaralayan Şüpheli Gözaltına Alındı

28 Kasım 2023 13:56 Son Güncelleme: 13:57 Abone Ol

Mersin'in Erdemli ilçesinde, alacaklı olduğu kadını silah ve makasla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kadını yaralayan şüpheli, jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.