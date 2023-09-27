Mersin'de Tartışma Sonucu Enişte ve Ablasını Yaralayan Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'in Mut ilçesinde, tartıştığı eniştesini ve ablasını av tüfeğiyle yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Olayın ardından yaralanan enişte ve abla tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde, tartıştığı eniştesini ve ablasını av tüfeğiyle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kelceköy Mahallesi'nde H.K. ile eniştesi D.Ş. ve ablası N.Ş. arasında tartışma çıktı.

H.K. evinden getirdiği av tüfeğiyle eniştesi ve ablasına ateş etti.

Komşularının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Bacaklarından hafif yaralanan D.Ş. ve N.Ş. Mut Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

H.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.