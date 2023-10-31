Haberler ›› 3. Sayfa ›› Mersin'de Tartışma Sonucu 3 Kişi Av Tüfeğiyle Öldürüldü

Mersin'de Tartışma Sonucu 3 Kişi Av Tüfeğiyle Öldürüldü

Mersin'in Anamur ilçesinde bir kişi, tartıştığı kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis çalışma başlattı.