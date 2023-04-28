Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

MERSİN - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 16: 00 sularında merkez Akdeniz ilçesinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 02 HU 197 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Atalar Mahallesinde, İ.G'nin kullandığı 33 AEU 033 plakalı hafif ticari araçla henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralıların Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.