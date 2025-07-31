Mersin'de Tarihi Eser ve Uyuşturucu Operasyonu: 84 Parça Eser Ele Geçirildi
Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen operasyonda, 84 tarihi eser, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Şüpheli A.Ç. gözaltına alındı.
Mersin'in Anamur ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 84 parça tarihi eser, bir miktar uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.Ç.'nin (53) Çukurabanoz ve Güneybahşiş mahallelerindeki adreslerine baskın yaptı. Adreslerde arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız av tüfeği, 62 av tüfeği fişeği, 1,5 gram uyuşturucu madde, 32 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 83 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ve 1 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen taş parçası ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MERSİN