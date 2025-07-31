Mersin'de Tarihi Eser ve Uyuşturucu Operasyonu: 84 Parça Eser Ele Geçirildi

Mersin'in Anamur ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 84 parça tarihi eser, bir miktar uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.Ç.'nin (53) Çukurabanoz ve Güneybahşiş mahallelerindeki adreslerine baskın yaptı. Adreslerde arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız av tüfeği, 62 av tüfeği fişeği, 1,5 gram uyuşturucu madde, 32 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 83 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ve 1 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen taş parçası ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MERSİN