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Mersin'de Tarihi Eser Satışı Yapan Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Tarihi Eser Satışı Yapan Şüpheli Yakalandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan bir şüpheliyi yakaladı. Operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 76 sikke ile 4 yüzük ele geçirildi.

Mersin'de elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 1 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde bir şahsın elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının aracında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 76 sikke ile 4 yüzük ele geçirildi.

El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli şahıs işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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