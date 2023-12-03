Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: İnsan Figürlü Heykeller Ele Geçirildi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yapılan bir operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen insan figürlü heykeller ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı ve ele geçirilen malzemeler Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir şüphelinin evinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen insan figürlü heykeller ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nde elinde tarihi eser bulunduğu belirlenen bir şahsı takibe aldı. Yapılan takip ve araştırma sonrası düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alınırken, evinde ve aracında yapılan aramalarda 6 adet insan figürlü heykel ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN