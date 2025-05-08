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Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon
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Mersin'de jandarma ekipleri, elindeki Roma ve Bizans dönemine ait 70 sikke ile tarihi eser satmak isteyen bir kişiyi yakaladı. Eserler Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Mersin'de elindeki tarihi eserleri satmak isteyen 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucu, Yenişehir ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan şahsı tespit etti. Yapılan takip ve araştırmanın ardından operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şahsın aracında arama yapan jandarma ekipleri, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 sikkeye el koydu. El konulan eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli şahıs ise işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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