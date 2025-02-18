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Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 6 El Yazması Kitap Ele Geçirildi

Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 6 El Yazması Kitap Ele Geçirildi
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Mersin'de jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenledikleri operasyonda 6 adet Roma ve Bizans dönemine ait el yazması kitap ele geçirirken, 3 şüpheliyi yakaladı. Eserler Mersin Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 adet Roma ve Bizans dönemine ait el yazması kitap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Akdeniz ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 3 şüpheli belirlendi. Yapılan takip ve araştırma sonrasında düzenlenen operasyonda 3 şahıs da yakalandı. Şüphelilerin kaldığı otelde arama ekipler, 6 Adet Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen el yazması kitap ele geçirildi. El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Yakalanan 3 şahıs ise işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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