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Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Mersin'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 24 sikke, 2 yüzük ile 2 tarihi obje ele geçirildi.

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 24 sikke, 2 yüzük ile 2 tarihi obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler tarihi eser kaçakçılığı suçunu önlemek amacıyla yaptığı çalışmalarda, Erdemli ilçesinde 2 şüphelinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 24 sikke, 2 yüzük ile 2 tarihi obje ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Mersin Roma Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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