Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı: 4 El Yazması Kur'an-ı Kerim Ele Geçirildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve ikametinde 4 el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bozyazı ilçesinde bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğu belirlendi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 4 el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi. Eserler, incelenmek üzere Anamur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
