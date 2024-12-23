Mersin'de Sürüye Çarpan Araç 4 Hayvanın Telef Olmasına Neden Oldu
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir aracın küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 4 hayvan telef oldu. Kazada sürücü yara almazken, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde sürüye çarpan araç, 4 hayvanın telef olmasına neden oldu.
Kaza, ilçeye bağlı Kösereli Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre D.T. idaresindeki araçla ilçe merkezine doğru seyir halindeyken yolda fark etmediği küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada 4 hayvan telef oldu. Yara almayan sürücü ile eşi ise kontrol amaçlı sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa