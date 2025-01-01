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Mersin'de Şüpheli Üzerinde Kalem Tabanca Ele Geçirildi

Mersin'de Şüpheli Üzerinde Kalem Tabanca Ele Geçirildi
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Tarsus ilçesinde, durumundan şüphelenilen bir şahsın üst aramasında kalem tabanca ve mermiler bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şüpheli bir şahsın üst aramasında kalem tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye sırasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan A.E.S. (24) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 765 mm kalibrede kalem şeklinde tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi.

Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen A.E.S.'nin daha önce de çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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