Mersin'de Sulama Kanalında Kimliği Belirsiz Ceset Bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Yaramış ile Çağbaşı mahalleleri arasındaki sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre kanalda bir kişiyi hareketsiz şekilde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sudan çıkartılan kimliği belirsiz erkek şahsın öldüğünü tespit etti. 40 veya 45 yaşları arasında olduğu tahmin edilen şahsın baş kısmında yara olduğu görüldü. Şahsın cenazesi ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN