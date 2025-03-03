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Mersin'de Suçlarla Mücadele Operasyonları: 818 Kişi Yakalandı

Mersin'de Suçlarla Mücadele Operasyonları: 818 Kişi Yakalandı
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Mersin'de gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısında, son bir haftada haklarında yakalama kararı bulunan 818 kişi yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 174 kişinin gözaltına alındığı ve 20 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Mersin'de son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 818 kişi yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında gözaltına alınan 174 şahıs hakkında işlem yapılırken, 20 şüpheli de tutuklandı.

Mersin'de 'Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı' Vali Atilla Toros başkanlığında yapıldı. Toplantıda il genelinde güvenlik ve asayiş konularında gerçekleştirilen çalışmalar, alınan tedbirler ile suç ve suçlulara karşı düzenlenen operasyonlar ele alındı. Mersin'de 24 Şubat-2 Mart arasında emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen operasyonel çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 818 şahıs yakalandı. Aynı tarihler arasında dolandırıcılık, cinayet, cinsel suçlar, hırsızlık, terör ve yağma gibi çeşitli suçlardan 561 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildi. Gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 87 bin 10 araç kontrol edilirken, 381 araç trafikten men edildi, 15 bin 779 araç ve sürücüsüne de işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Aynı tarihler arasında gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 151 narkotik olayı sonrası yakalanan 174 şahıs hakkında işlem yapılırken, 20 şüpheli tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 5 bin 31 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 kilo 54 gram bonzai, 5 kilo 273 gram metamfetamin ile 1 kilo 815 gram esrar ele geçirildi.

En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi çerçevesinde ise 19 oturumda 3 bin 816 anneye bilgilendirme yapılırken, narko-yetişkin faaliyetleri kapsamında da 21 oturumda 2 bin 284 kişiye Narvas ve Uyuma projeleri tanıtıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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