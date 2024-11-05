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Mersin'de Suçla Mücadele: 936 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Suçla Mücadele: 936 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'de son bir haftada emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 936 kişi yakalandı. Aynı süreçte uyuşturucu ile mücadelede 191 şahıs işleme alındı ve 19'u tutuklandı.

Mersin'de son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 936 kişinin yakalandığı bildirildi. Aynı tarihler arasında gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında ise yakalanan 191 şahıs hakkında işlem yapılırken, 19 şüpheli de tutuklandı.

Mersin'de Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kentte devam eden kamu yatırımları, vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri, bunlara ilişkin iş ve işlemler, değişik başlıklarda sürdürülmekte olan ve planlanan projeler ele alındı, değerlendirmelerde bulunuldu. Koordinasyon toplantısının ardından güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili diğer hususlar ele alındı.

"Çeşitli suçlardan 489 şüpheli gözaltına alındı"

Vali Pehlivan, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, 28 Ekim-3 Kasım arasında emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen operasyonel çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 936 kişinin yakalandığını belirtti. Pehlivan, aynı tarihler arasında dolandırıcılık, cinayet, hırsızlık, yağma gibi çeşitli suçlardan 489 şüphelinin de gözaltına alınarak, adli makamlara teslim edildiğin kaydetti. Yine aynı tarihler arasında yapılan trafik denetimlerinde ise 67 bin 399 aracın kontrol edildiğini ifade eden Pehlivan, 246 aracın trafikten men edildiğini, 14 bin 18 araç ve sürücüsüne de işlem yapıldığını vurguladı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Aynı tarihler arasında gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına da değinen Pehlivan, "Gerçekleşen 150 narkotik olayı sonrası yakalanan 191 şahıs hakkında işlem yapılırken, 19 şüpheli de tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 27 bin 961 adet sentetik uyuşturucu hap, 952 gram bonzai, 20 kilo 898 gram metamfetamin, 33 kilo 464 gram esrar ele geçirildi" dedi.

En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında 359 anneye, narko-yetişkin faaliyetleri kapsamında bin 780 kişiye, 2 narkonokta etkinliği kapsamında ise 3 bin 500 kişiye bilgilendirici el broşürü dağıtıldığına işaret eden Pehlivan, Mersin'in huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin çalışmaya devam ettiğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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