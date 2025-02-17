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Mersin'de Suç Örgütü Çökertildi

Mersin'de Suç Örgütü Çökertildi
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Erdemli ilçesinde 2 işyerine kurşun sıkan 4 kişilik suç örgütü, jandarma operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 ayrı iş yerini kurşunlayarak tehdit eden 4 kişilik suç örgütü jandarma ekipleri tarafından çökertildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli'de 4 şahsın birbiriyle bağlantılı olarak 2 farklı işletmeye silahla ateş açmak suretiyle zarar verdiğini tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaptı. Ekiplerin yatığı çalışmada silahlı tehdit olayında kullanılan motosikletin internet üzerinden ilan verilerek satılmaya çalışıldığı belirlendi. Tüm şüphelileri tespit eden ekipler eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 4 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından ifadesi alınan 4 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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