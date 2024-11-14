Mersin'de Suç Makinesi Operasyonda Yakalandı

Mersin'de, hakkında 2 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 80 ayrı suç dosyasından aranan şahıs, 7 aylık çalışma sonrası JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 2 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası ve 80 ayrı suç dosyasından ise yakalama kararı bulunan İ.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı. 7 ay süren teknik takip ve araştırma sonrasında şahsın Erdemli ilçesinde bir bağ evinde gizlendiği bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi..

Operasyonda suç makinesi İ.İ., üzerinde 1 tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen İ.İ., 'kasten öldürme ve uyuşturucu madde ticareti' dosyalarından hakkındaki 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle cezaevine gönderildi. İ.İ.'nin yakalanmasıyla 80 ayrı dolandırıcılık dosyasının aydınlatıldığı bildirildi. - MERSİN