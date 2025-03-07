Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler
1 milyar dolar harcadılar! İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan

İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan! 1 milyar dolar harcadılar
Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

Belediye başkanı işi şova döküp meclise serumla geldi

Mersin'de Sokak Ortasında Bıçaklama Olayı

Mersin'de Sokak Ortasında Bıçaklama Olayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Erdemli'de bir sokak tartışması sonucu bir kişi boynundan bıçaklandı. Olayın ardından şüpheli polisin çalışmaları sonucu yakalandı.

Mersin Erdemli'de bir kişi sokak ortasında çıkan tartışmada boynundan bıçaklandı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaçan şüpheli polisin çalışmasıyla suç aleti bıçakla yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, şüphelilerden K.S. kız arkadaşını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü H.Ç.'yi yer vererek çağırttı. H.Ç. bir arkadaşı ile K.S. ise 4 arkadaşıyla gitti. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada K.S.'nin arkadaşlarından A.K., elindeki bıçağı H.Ç.'ye salladı. A.K.'nin salladığı bıçak H.Ç.'nin boynuna isabet etti. Yaralanan genç yere düştü. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı önce ilçe devlet hastanesine ardından da hayati tehlikesi nedeniyle Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Bıçağı kullanan şüpheli kaçarken, tartışmada yer alan diğer şüpheliler yakalandı. Polisin yaptığı çalışmayla bıçaklamayı gerçekleştiren şüpheli A.K.'de olaydan bir saat sonra suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tartışma ve A.K.'nin şahsı bıçakladığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlü çift oğullarını kucaklarına aldı
img

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor
img

Atılan manşetler mağlubiyetten daha beter
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Rangers'ın Fenerbahçe galibiyeti gündem oldu: Mourinho şaşkına döndü

Atılan manşetler mağlubiyetten daha beter
Ülker'den market raflarından ürünlerinin kaldırılmasına cevap geldi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan mimar Ece Gürel'den kahreden haber
2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk! AB, Rusya'ya karşı birleşti: Bugün tarih yazılıyor

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor
Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti

Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.