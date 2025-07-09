Mersin'de Sokak Kedisine Tekme Atan Saldırgan Tutuklandı

Mersin'de bir şahıs, köpeğiyle birlikte yürürken bir sokak kedisini defalarca tekmeledi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bacağı kırılan kedi ameliyata alınırken, gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre köpeğiyle birlikte sokaktan geçen bir şahıs, köpeği ile bir sokak kedisinin hırlaşmasından rahatsız olarak, kediye art arda tekmeler savurdu. Esnafın bir süredir beslediği kedi yaralanırken, çevredekilerin müdahalesiyle şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaralı kedi esnaf tarafından hemen veterinere götürüldü. Yapılan kontrollerde kedinin sağ arka bacağında kırık, iç kanama ve ciddi yumuşak doku zedelenmeleri olduğu belirlendi. Kedinin bacağına yapılan ameliyatla pin ve plak takıldı.

"Bir senedir besliyorduk"

Olayı anlatan esnaf Kaptan Çevikkan, "Şahıs sokaktan geçti, yanında köpek vardı. Bizim bir senedir baktığımız kedi masanın altında yatıyordu. Kedi ve köpek birbirine hırladı. Sonra şahıs kediyi defalarca tekmelemeye başladı. Komşumuz Elif Hanım kediyi hemen hayvan hastanesine götürdü. Ameliyat oldu, 10 gün kadar orada kalacak galiba" dedi.

"Travmatik duruma geldi"

Kedinin durumuyla ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Gülbike Kalyon ise, "Kedi kliniğe geldiğinde ciddi travma yaşamıştı. İlk müdahalesi yapıldı, yoğun bakıma alındı. İç kanama tespit ettik, arka bacağında kırıklar ve yumuşak doku hasarı vardı. Operasyon başarılı geçti. Şu an durumu iyi. Esnaf ailesine kavuşacağı günü bekliyor" şeklinde konuştu.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, şahsın kediyi tekmelediği anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yanındaki köpekle gelen şahsın iki hayvanın birbirine hırlamasının ardından kediyi tekmelediği anlar ve esnafın şahsa müdahalesi yer aldı. Vatandaşların şikayeti üzerine gözaltına alınan şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - MERSİN