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Mersin'de Sokak Arasında Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

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Mersin'de bir otomobil sokakta park halindeyken aniden yanmaya başladı. Binanın 3. katındaki bir vatandaş, yanan aracın üzerine balkondan kovayla su dökerek yangını söndürmeye çalıştı. İlginç görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yanan otomobili balkondan kovayla su dökerek böyle söndürmeye çalıştı

Mersin'de sokak arasında park halinde otomobil alev alev yandı

MERSİN - Mersin'de sokak arasında park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanarken, binanın 3. katındaki bir vatandaşın yanan aracın üzerine balkondan kovayla su dökmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi'nde N.E.'ye ait 33 A 4155 plakalı otomobil, sokakta park halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobil kısa süre içerisinde alevlere teslim olurken, binanın 3. katındaki bir vatandaş, evinin balkonundan yanan aracın üzerine kovayla su dökerek söndürmeye çalıştı. Vatandaşın kovayla yangını söndürme çabası cep telefonu kamerasına yansırken, ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince tamamen söndürülürken, otomobilde büyük çapta madde zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin Olaylar İtfaiye 3. Sayfa Otomobil Genel Güncel Haberler

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