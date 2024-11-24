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Mersin'de Şişeye Maytap Koyarak Oyun Oynayan İki Çocuk Yaralandı

Mersin'de Şişeye Maytap Koyarak Oyun Oynayan İki Çocuk Yaralandı
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Mersin'in Toroslar ilçesinde şişeye maytap koyup patlatan 17 yaşındaki B.S. ve 16 yaşındaki Y.A. yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumu değerlendiriliyor.

Mersin'de şişeye maytap koyup patlatan 2 çocuk yaralandı.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde şehri hastanesinin al tarafından ağaçlık alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki B.S. ile 16 yaşındaki Y.A., şişeye maytap koyup patlattı. Patlama sonrasında çocuklardan biri elinden diğeri ise ayağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 çocuk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ise olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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