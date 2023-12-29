Mersin'de Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Öldürüldü

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi, silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre olay, Mut ilçesi Meydan Mahallesi Çömlekçi Sokak'ta dün gece meydana geldi. İddiaya göre, gece 22.30 sıralarında M.Ö., kız kardeşi E.Ö.'nün de yanında olduğu Ali Yaşlı (22) ile tartıştı. M.Ö., yanındaki tabancayla Ali Yaşlı'ya 2 el ateş ederek başından ve boynundan yaraladı. Olay yerine gelen ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

M.Ö. ise kız kardeşi E.A.'yı yanına alarak olay yerinden kayboldu. Polis tarafından her yerde aranan M.Ö.'nün daha önce de Ali Yaşlı'yı bıçakladığı öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaçan şüpheli ise her yerde aranıyor. - MERSİN