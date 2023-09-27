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Mersin'de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Çopurlu Mahallesi'ndeki Bayraktepe Orman Parkı'nda meydana gelen olayda, güvenlik görevlisi ile bir kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine ateş açarken, olayda yaralanan kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.