Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Mersin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Yenişehir ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavga sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, bir aracın içinden inen kişilerin kalabalığa ateş açmasıyla başladı. Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

Mersin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Palmiye Mahallesi 1208. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokağa giren araçtan inen kimliği belirsen şahıslar, henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda bekleyen kalabalık gruba ateş açtı. Ateş açılan grubun da silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada iki grupta da 3 kişi yaralandı. Saldırgan grup, yaralı bir kişiyi de geldikleri araca alarak olay yerinden ayrıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Olay sırasında sokakta park halinde bulunan çok sayıda araç ve çevredeki dükkanda hasar meydana gelirken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan esnaf Seyit Ahmet Horuzoğlu, "8-9 kişilik bir grup burada ayakta bekliyordu. Bir araba yanaştı. Arabadan inenler sıkmaya başlayınca çatışma başladı. Arabadan inenler 3-4 kişi yaralı bir biçimde sekerek gittiler. Buradaki gruptan da 3-4 kişi yaralandı. Bir tanesi ağır yaralandı. İki kişi kaldırıp arabaya koyarak görürdüler. Kendisi kalkamadı. Biz de olay anında içerideydik. Yere yatarak bakmaya ve izleme çalıştık" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

 Yasa dışı bahis soruşturmasında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı

Yasa dışı bahis soruşturması genişliyor

 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti

5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı

Dara Üs bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş hangi takımları çalıştırdı? Till Lindemann İstanbul konseri ne zaman, nerede? Rammstein konseri ne zaman? Sahipsizler Melis kimdir? Sahipsizler Yusuf kimdir? Wanda Nara eski hali nasıl, Wanda Nara estetikli mi? Nasuh Mahruki neden gözaltına alındı? Ece Bağcı Sezen kimdir? Ece Bağcı Sezen kaç yaşında, nereli? Ece Bağcı Sezen hayatı ve biyografisi! Kaan Miraç Sezen kimdir? Kaan Miraç Sezen kaç yaşında, nereli? Kaan Miraç Sezen hayatı ve biyografisi! Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli? Hazal Subaşı hayatı ve biyografisi! Sahipsizler Azize kim? Sahipsizler Fidan kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.