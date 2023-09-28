Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü

MERSİN - Mersin'de çıkan silahlı kavgada güvenlik görevlisi tarafından tabanca ile vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'ndeki Bayraktepe Orman Parkı'na otomobiliyle gelen Hasan Erdem, kapıda henüz bilinmeyen nedenle güvenlik görevlisi A.A. ile tartıştı. Çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Aracına binerek kaçmaya çalışan Hasan Erdem, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine giden sağlık ekipleri, Hasan Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kaçan A.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.