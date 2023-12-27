Mersin'de silah kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüpheli, 6 tabanca ile birlikte yakalandı. Jandarma ekipleri, şüphelinin adresine düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.
Mersin'de silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli, 6 tabanca ile yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde bir şüphelinin elinde bulundurduğu silahları satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan ekipler, zanlıyı takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda zanlının adresine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken, evde yapılan aramada 6 tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN