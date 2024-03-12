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Mersin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi, 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda 7 adet tabanca, 233 adet fişek, 12 adet şarjör ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi, 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Erdemli ilçesinde 5 şüphelinin elinde bulundurduğu silahları satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edildi. Şüphelileri yakalamak ve silahları ele geçirmek amacıyla takibe başlayan jandarma belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ise 7 adet tabanca, 233 adet fişek, 12 adet şarjör ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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