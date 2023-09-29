Mersin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Mersin ve Adana'da organize olarak kaçak silah ticareti yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda 30 kaçak tabanca ele geçirildi.

MERSİN'de silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah ticareti yapan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonucunda Mersin ve Adana'da organize olarak kaçak silah ticareti yapan 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri Adana'dan Mersin'e kaçak silah sevkiyatı yapıldığı esnada düzenlediği operasyonla suçüstü yakaladı. Şüphelilerin aracında 30 kaçak tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)