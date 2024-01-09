Mersin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığı yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 2'si makinalı 3 tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında Erdemli ilçesinde belirlenen 3 şüphelinin elinde bulundurduğu silahları satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edildi. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri operasyonla 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulunan 2 adet makinalı tabanca, 1 adet tabanca, 4 adet şarjör, 41 adet tabanca fişeği, 63 adet uyuşturucu hap, 15 gram esrar, 5 adet cep telefonu ile suçtan elde edilen 25.000 TL'ye el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN