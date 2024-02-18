Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 2 şahıs, piyasaya sürmeye çalıştıkları kaçak 5 tabanca ve 1 av tüfeği ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mut ilçesinde 2 şahsın ellerindeki silahları satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 5 tabanca, 1 av tüfeği, 36 fişek, 1 bıçak ve 6 şarjör ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.