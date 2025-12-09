Silifke ve Bozyazı'da kaçak makaron dperasyonu: 2 gözaltı

Mersin'de sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Silifke ve Bozyazı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri iki şüphelinin kaçak sigara ve makaron ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise büyük miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

Operasyonda 4 bin 760 dolu makaron, 5 bin boş makaron, 14 bin 200 bandrolsüz sigara, 4 bin adet sigara sarma kağıdı, bin 275 adet sigara filtresi, 3 bin şeffaf sigara poşeti, 50 kilo kıyılmış tütün ile 25 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Jandarma ekipleri kaçak ürünlere el koyarken, yakalanan 2 şüpheli işlemleri yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN