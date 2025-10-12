Haberler

Mersin'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Mersin'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
Güncelleme:
Mersin'de düzenlenen operasyonda kaçak sigara ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Mersin'de sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ve Bozyazı ilçelerinde 3 kişinin kaçak sigara ticareti yaptığı yönünde alınan istihbarat üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 18 bin 190 adet dolu makaron, 35 bin 800 boş makaron, bin 245 sarma kağıdı, bin 700 sigara filtresi, 3 bin 200 şeffaf sigara poşeti, 187 kilogram kıyılmış tütün, 12 elektronik sigara likiti ve 75 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
