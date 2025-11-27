Mersin'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı, 3 Milyondan Fazla Makaron Ele Geçirildi

Mersin'de sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alınırken çok miktarda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi..

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde iki şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı yönünde bilgi alan ekipler, belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 milyon 300 bin makaron, bin 402 sökülmüş bandrol, 5 bandrol yapıştırmada kullanılan kağıt rulo ve 1 adet bandrol sökücü sprey ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MERSİN