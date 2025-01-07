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Mersin'de Siber Suçlara Yönelik Operasyonda 7 Tutuklama

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Mersin'de düzenlenen siber suçlar operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Mersin'de siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suç kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital malzeme, ruhsatsız tabanca ve mühimmatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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