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Mersin'de Seyyar Satıcı Zabıta Ekiplerine Bıçakla Saldırdı

Mersin'de Seyyar Satıcı Zabıta Ekiplerine Bıçakla Saldırdı
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Mersin'in Yeni Mahalle bölgesinde zabıta ekiplerinin seyyar satıcının terazisine el koymasının ardından yaşanan olayda, seyyar satıcı büyük bir bıçakla zabıta memurlarına saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri durumu kontrol altına aldı.

Terazisi alınan seyyar satıcı zabıtaya sallama ile saldırdı, o anlar kamerada

MERSİN - Mersin'de terazisine el konulan seyyar satıcı, zabıta memurlarına sallama tabir edilen büyük bıçakla saldırdı. Seyyar satıcı, polis ekiplerince sakinleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'deki bir okulun önünde at arabasında meyve sebze satış yapan seyyar satıcıya zabıta ekipleri müdahale etti. Seyyar satıcının terazisine el koyan zabıta ekipleri işlem yapmak istedi. Bu sırada terazisine el konulmasına öfkelenen seyyar satıcı, sallama tabir edilen büyük bıçakla zabıta ekiplerine saldırdı. Saldırıya uğrayan zabıta memuru ise önce kaçarak uzaklaştı ardından geri dönüş teraziyi seyyar satıcıya fırlattı.

Çevredeki vatandaşlar da zabıta ekiplerine tepki gösterirken, olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, seyyar satıcının elindeki bıçağı alarak sakinleştirdi.

Olay anı cep telefonu ile görüntülendi

Öte yandan, seyyar satıcının zabıtalara saldırdığı anlar, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, terazisine el konulan seyyar satıcının zabıta ekiplerine sallama ile saldırdığı anlar ile zabıta memurunun teraziyi seyyar satıcıya fırlattı anlar da yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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