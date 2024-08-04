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Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

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Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde seyir halinde olan bir Tofaş marka otomobil alev aldı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Mersin'de seyir halindeyken alev alan Tofaş marka otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Olay, Mersin- Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdemli ilçe merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halinde olan O.K. idaresindeki 33 plakalı otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücüsünün sağa çekip indiği araç alevlere teslim oldu. Çevredekiler ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin olay yerine gelerek müdahale etmesine rağmen alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Maddi hasarın meydana geldiği araç, soğutma çalışmasının ardından yoldan çekildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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