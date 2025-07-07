Mersin'de Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Mersin'de Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
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Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde seyir halindeki bir tırda yangın çıkması sonucu itfaiye ve orman ekipleri olay yerine müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'de seyir helindeki tırda yangın çıktı, alevlere itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti.

Olay, Mersin- Antalya D-400 karayolu Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halinde olan tırda yangın çıktı. Sürücünün fark edip sağa çektiği tırdan alevler yükseldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve yakında bulunan ormana bağlı arazözlü ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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